  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Палестинці скасували угоду про обмін вакцинами з Ізраїлем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Уряд відмовляється отримувати вакцини, термін дії яких закінчується&raquo; &ndash; Палестинська влада - Палестинці скасували угоду про обмін вакцинами з Ізраїлем

    «Уряд відмовляється отримувати вакцини, термін дії яких закінчується» – Палестинська влада

    Фото ВВС

    Палестинська влада заявила, що дози вакцини Pfizer занадто близькі до закінчення терміну придатності

    Палестинська адміністрація скасувала угоду, згідно з якою Ізраїль мав надати Палестині щонайменше один мільйон вакцин проти коронавірусу.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

    Палестинська влада заявила, що дози вакцини Pfizer занадто близькі до закінчення терміну придатності.

    Раніше Ізраїль заявив, що не потребує застарілих вакцин, і їх мають використовувати для прискорення палестинської програми вакцинації.

    Натомість палестинці мусили дати Ізраїлеві таку ж кількість вакцин, яку вони очікують від Pfizer пізніше в цьому році.

    Міністр охорони здоров’я Палестинської автономії Май аль-Кайла сказала, що термін дії вакцини закінчиться в липні або серпні, і цього часу «недостатньо, щоб використовувати їх, тому ми відмовилися від них». Палестина чекатиме на партії вакцин, які місцева влада замовила безпосередньо у Pfizer.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.

    Читайте також:
    «Люди до кінця не розуміють істинних причин». Психотерапевт – про тренд на відмову мати дітей
    Теги: міністр Ізраїль місцева влада вакцинація Палестина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Палестинці скасували угоду про обмін вакцинами з Ізраїлем