Палестинці скасували угоду про обмін вакцинами з Ізраїлем

Палестинська влада заявила, що дози вакцини Pfizer занадто близькі до закінчення терміну придатності

Палестинська адміністрація скасувала угоду, згідно з якою Ізраїль мав надати Палестині щонайменше один мільйон вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Палестинська влада заявила, що дози вакцини Pfizer занадто близькі до закінчення терміну придатності.

Раніше Ізраїль заявив, що не потребує застарілих вакцин, і їх мають використовувати для прискорення палестинської програми вакцинації.

Натомість палестинці мусили дати Ізраїлеві таку ж кількість вакцин, яку вони очікують від Pfizer пізніше в цьому році.

Міністр охорони здоров’я Палестинської автономії Май аль-Кайла сказала, що термін дії вакцини закінчиться в липні або серпні, і цього часу «недостатньо, щоб використовувати їх, тому ми відмовилися від них». Палестина чекатиме на партії вакцин, які місцева влада замовила безпосередньо у Pfizer.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.

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