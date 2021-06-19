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    Економіка та фінанси

    Місячний тариф на газ зростатиме, – міністр енергетики

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    Ціна за річним тарифом на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року - Місячний тариф на газ зростатиме, – міністр енергетики
    Ціна за річним тарифом на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року
    Фото з відкритих джерел

    Найбільш вигідним для споживачів стане річний тариф на газ

    Місячна ціна для побутових споживачів газу в Україні продовжить рости, оскільки вона пов’язується з ціною на газ на світових ринках. А на них ціна на «блакитне паливо» останнім часом неухильно підвищується.

    Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

    Міністр зазначив, що через ситуацію на європейських газових ринках ціна газу в Україні зростатиме. Водночас найбільш вигідним для споживачів стане річний тариф на газ, оскільки ціна за цим тарифом зафіксована до 30 квітня 2022 року.

    Нагадаємо, на червень «Нафтогаз» встановив ціну газу в 7,96 грн/куб для побутових споживачів на рік і в 11,94 грн/куб – на місяць. Ситуація викликала обурення споживачів. У відповідь у компанії пояснили, що ціна за газ 11,94 грн – не обов’язкова для побутових споживачів.

    Раніше генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що ціна на газ на європейських майданчиках сягнула максимальної позначки за останні 4-5 років – 29 євро за МВт ч.
    Радник міністра енергетики Олена Зеркаль також заявляла, що ціну на газ в Україні можуть підвищити. Це станеться, якщо Російська Федерація вирішить перервати транзит «блакитного палива» через Україну.

    Як повідомлялося, у «Нафтогазі» пообіцяли представити українцям новий тарифний план.

    Теги: газ міністр транзит ГТС радник Герман Галущенко
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    Місячний тариф на газ зростатиме, – міністр енергетики