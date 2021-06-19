Місячний тариф на газ зростатиме, – міністр енергетики
Найбільш вигідним для споживачів стане річний тариф на газ
Місячна ціна для побутових споживачів газу в Україні продовжить рости, оскільки вона пов’язується з ціною на газ на світових ринках. А на них ціна на «блакитне паливо» останнім часом неухильно підвищується.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.
Міністр зазначив, що через ситуацію на європейських газових ринках ціна газу в Україні зростатиме. Водночас найбільш вигідним для споживачів стане річний тариф на газ, оскільки ціна за цим тарифом зафіксована до 30 квітня 2022 року.
Нагадаємо, на червень «Нафтогаз» встановив ціну газу в 7,96 грн/куб для побутових споживачів на рік і в 11,94 грн/куб – на місяць. Ситуація викликала обурення споживачів. У відповідь у компанії пояснили, що ціна за газ 11,94 грн – не обов’язкова для побутових споживачів.
Як повідомлялося, у «Нафтогазі» пообіцяли представити українцям новий тарифний план.