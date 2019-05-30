  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    На сайті Ради оприлюднено проект постанови про відставку Гройсмана

    • Розсилка
    <p>Гройсман має намір взяти участь у засіданні Верховної Ради, на якому буде розглянуто його заяву про відставку</p> - На сайті Ради оприлюднено проект постанови про відставку Гройсмана

    Гройсман має намір взяти участь у засіданні Верховної Ради, на якому буде розглянуто його заяву про відставку

    Відставку Гройсмана планують розглянути на засіданні парламенту 30 травня

    У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

    Проект №10341 внесений депутатом із фракції ББП, головою комітету Ради з питань правової політики та правосуддя Русланом Князевичем.

    «У відповідності з п. 12 ч. 1 ст. 85 і ч. 2 ст. 115 Конституції України, Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти відставку прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича. 2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття», — йдеться в тексті постанови.

    Як відомо, Верховна Рада у четвер, 30 травня, розгляне звіт Кабінету міністрів.

    Нагадаємо, у середу парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні ВР у четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

    Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

    Читайте також: 
      Читайте також
      Кабмін Володимир Гройсман Верховна Рада депутати відставка політика уряд
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ