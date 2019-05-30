На сайті Ради оприлюднено проект постанови про відставку Гройсмана



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Гройсман має намір взяти участь у засіданні Верховної Ради, на якому буде розглянуто його заяву про відставку

Відставку Гройсмана планують розглянути на засіданні парламенту 30 травня

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Проект №10341 внесений депутатом із фракції ББП, головою комітету Ради з питань правової політики та правосуддя Русланом Князевичем.

«У відповідності з п. 12 ч. 1 ст. 85 і ч. 2 ст. 115 Конституції України, Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти відставку прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича. 2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття», — йдеться в тексті постанови.

Як відомо, Верховна Рада у четвер, 30 травня, розгляне звіт Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у середу парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні ВР у четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.