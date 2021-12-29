НАБУ та САП завершили розслідування щодо «Межигір’я»

НАБУ розслідувало справу Віктора Януковича щодо Межигір’я з грудня 2019 року

Дії Януковича та його сина кваліфікували за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і відмиванні коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо ймовірного незаконного заволодіння резиденцією «Межигір’я» експрезидентом України Віктором Януковичем та його сином. Про це повідомили пресслужби відомств.

Дії Януковича та його сина кваліфікували за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і відмиванні коштів, експрезидента також звинувачують у отриманні неправомірної вигоди.

Сьогодні матеріали провадження відкрили для ознайомлення стороною захисту. Після цього обвинувальний акт передадуть до Вищого антикорупційного суду.

«За даними слідства, протягом 2002-2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 гектарів, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці», – повідомляє НАБУ.

Як зазначають правоохоронці, Бюро ініціювало арешт об’єктів на території «Межигір’я», згодом їх передали в розпорядження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фігурантам справи у випадку визнання їх винними загрожує від семи до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Публічно вони наразі не коментували заяви антикорупційних органів.

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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