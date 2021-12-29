Трагедія у лікарні, обшуки опозиціонерів та штраф Коломойському. 29 грудня за хвилину

Уряд схвалив план дій з енергоефективності, Лещенко повертається до «Укрзалізниці», до суду направлено обвинувальний акт проти Аксьонова та Поклонської

Смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка

МВС України оприлюднило попередні дані щодо розслідування трагедії в Косівській лікарні, у якій вночі загинули люди. «28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат», – заявили у пресцентрі МВС.

Як відомо, унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні увечері 28 грудня загинуло три пацієнти та постраждало ще три. Один хворий помер від коронавірусу.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

У ДСНС повідомили, що інформація про пожежу в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні, що розташоване на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, надійшла до рятувальників о 21:22. Вогонь охопив 55 кв. м площі.

Уряд схвалив план дій з енергоефективності: що зміниться до 2030 року

Уряд під час свого засідання 29 грудня схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Водночас було затверджено трирічний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

Національний план розроблено Держенергоефективності спільно з Міністерство енергетики України за участю секретаріату Енергетичного співтовариства.

Влада проводить обшуки у представників «Європейської солідарності»: заява опозиції

Сьогодні у деяких представників партії «Європейська солідарність» пройшли обшуки. Про це заявив керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов під час брифінгу. Зокрема обшукували оселю надзвичайного і повноважного посла Юрія Оніщенка та ексдепутата Сергія Березенка.

Турчинов також заявив, що за вказівкою президента Зеленського силовики «влаштували терор і репресії» проти лідера та представників найбільшої опозиційної партії «Європейська солідарність».

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