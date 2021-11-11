Високий суд Лондона завершив слухання щодо «боргу Януковича»

Експрезидент-утікач нібито заборгував Росії $3 млрд

Високий суд Лондона завершив слухання у справі про «борг Януковича» перед Росією на $3 млрд.

Найближчим часом розпочнеться робота над підготовкою рішення. Про це інформує Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що суд заслухав останні пояснення України на підтримку своєї позиції про те, що єврооблігації на суму $3 млрд були випущені у 2013 році в результаті примусу, який здійснювала Росією.

«Очікується, що по завершенні слухання сьогодні (11 листопада – ред.) Верховний суд завершить роботу над підготовкою рішення і перейде до його винесення», – уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».