Із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців

Один із лідерів противників вакцинації Остап Стахів та його прихильники біля будівлі психіатричної лікарні, Львів, 29 грудня 2021 року

Стахів завершив тридцятиденний термін психіатричної експертизи, яку йому призначив суд

Остап Стахів, якого називають головним українським «антивакцинатором», залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де проходив судово-медичну експертизу. Про це чоловік повідомив на відео, яке виклав у соцмережах.

У середу, 29 грудня, закінчився 30-денний термін його психіатричної експертизи, яку призначив суд.

«Ми починаємо новий виток у нашій роботі... Станьте з нами вільними людьми», – повідомив у своєму відеозверненні Стахів.

Він додав, що він і його прихильники «виходять за права і свободу». Також Стахів подякував усім за підтримку.

«Триває досудове розслідування. Чекаємо на висновки психічної експертизи», – повідомили в пресслужбі СБУ журналістам.

Нагадаємо, 16 листопада СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

18 листопада Стахіва заарештував суд.

1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.

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