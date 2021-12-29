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    Із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців

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    Один із лідерів противників вакцинації Остап Стахів та його прихильники біля&nbsp;будівлі психіатричної лікарні, Львів, 29 грудня 2021 року - Із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців
    Один із лідерів противників вакцинації Остап Стахів та його прихильники біля будівлі психіатричної лікарні, Львів, 29 грудня 2021 року
    Скріншот з відео

    Стахів завершив тридцятиденний термін психіатричної експертизи, яку йому призначив суд

    Остап Стахів, якого називають головним українським «антивакцинатором», залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де проходив судово-медичну експертизу. Про це чоловік повідомив на відео, яке виклав у соцмережах.

    У середу, 29 грудня, закінчився 30-денний термін його психіатричної експертизи, яку призначив суд.

    «Ми починаємо новий виток у нашій роботі... Станьте з нами вільними людьми», – повідомив у своєму відеозверненні Стахів.

    Він додав, що він і його прихильники «виходять за права і свободу». Також Стахів подякував усім за підтримку.

    «Триває досудове розслідування. Чекаємо на висновки психічної експертизи», – повідомили в пресслужбі СБУ журналістам.

    Нагадаємо, 16 листопада СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

    18 листопада Стахіва заарештував суд.

    1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Водночас психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    Також Центр громадського здоров’я назвав кількість українців, які мають протипоказання до вакцинації

    До слова, нещодавно помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.

    Раніше у США від Covid-19 помер телеведучий, який пропагував молитви замість вакцин.

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    Теги: суд медицина Львів розслідування щеплення вакцинація коронавірус
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    Із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців