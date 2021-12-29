Із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців
Стахів завершив тридцятиденний термін психіатричної експертизи, яку йому призначив суд
Остап Стахів, якого називають головним українським «антивакцинатором», залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де проходив судово-медичну експертизу. Про це чоловік повідомив на відео, яке виклав у соцмережах.
У середу, 29 грудня, закінчився 30-денний термін його психіатричної експертизи, яку призначив суд.
«Ми починаємо новий виток у нашій роботі... Станьте з нами вільними людьми», – повідомив у своєму відеозверненні Стахів.
Він додав, що він і його прихильники «виходять за права і свободу». Також Стахів подякував усім за підтримку.
«Триває досудове розслідування. Чекаємо на висновки психічної експертизи», – повідомили в пресслужбі СБУ журналістам.
Нагадаємо, 16 листопада СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.
18 листопада Стахіва заарештував суд.
1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.
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