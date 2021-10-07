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    Суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я

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    НАБУ розслідує справу Віктора Януковича щодо Межигір&rsquo;я з грудня 2019 року - Суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я
    НАБУ розслідує справу Віктора Януковича щодо Межигір’я з грудня 2019 року
    колаж: ВВС

    Експрезидент-утікач є підозрюваним у справі щодо заволодіння резиденцією шляхом зловживання своїм службовим становищем

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу у справі Межигір'я. Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Януковича заочно арештували.

    «...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, – ред) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу», – оголосила суддя.

    Як відомо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина у справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я».

    Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу та його синові.

    У відомстві зазначали, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

    Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ («Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

    НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

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    Теги: Віктор Янукович корупція в Україні арешт Межигір’я Вищий антикорупційний суд
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    Суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я