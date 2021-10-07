Суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я

Експрезидент-утікач є підозрюваним у справі щодо заволодіння резиденцією шляхом зловживання своїм службовим становищем

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу у справі Межигір'я. Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Януковича заочно арештували.

«...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, – ред) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу», – оголосила суддя.

Як відомо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина у справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я».

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу та його синові.

У відомстві зазначали, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ («Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.