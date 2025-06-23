Наглядова рада «Укренерго» призначила нового голову правління

Віталій Зайченко почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х роках

Зайняти нову посаду Віталій Зайченко має 1 липня

Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила нового голову правління. Ним став чинний член правління компанії, директор з управління ОЕС України – Віталій Зайченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що за кандидатуру Зайченка одностайно проголосували всі сім членів Наглядової ради. Зайняти нову посаду він має вже з 1 липня.

Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E. Також робота команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволила зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

У лютому 2025 року наглядова рада НЕК «Укренерго» оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжував конкурс Korn Ferry – одна з провідних глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

До фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник «Укренерго» – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.