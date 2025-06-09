Через негоду зафіксовано знеструмлення в дев’яти областях

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак

Через негоду в Україні значні знеструмлення зафіксували в дев’яти областях. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання. Як передає «Главком», про це повідомили в «Укренерго».

Через несприятливі погодні умови – грози, град, сильні пориви вітру – повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях. Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло. Станом 9:30 його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причини – традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода в кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Учора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим за максимум попередньої неділі – 1 червня. Причина – спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Тож активне енергоспоживання радять перенести на денний час.

Нагадаємо, 8 червня, Тернопільщиною пронеслася потужна злива зі шквальним вітром. Про це повідомляє «Главком». На відео, які з’явилися в соцмережах, видно, як вітер та злива зносили людей у Тернополі.

А у Кременецькому районі вітер зірвав покрівлі із будинків і випав град.

«Село Горинка, 8.06.25, пронісся смерч. Був страшний гул, летів град прямо кусками. На фото град вже менший після грози», – пишуть жителі в соцмережах. Град поламав людям городину.

У Тернопільській ОВА повідомили, що через негоду без світла залишились 30 населених пунктів: 12 з них – частково. Загалом знеструмлені 5 557 абонентів й 124 трансформаторні підстанції.

Поривами вітру пошкоджено покрівлі п’яти будівель: трьох житлових будинків, спортивного залу школи та магазину. Також зафіксовано пошкодження дорожнього покриття на п’яти вулицях.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі.

Вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

В західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 17-22°, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20°, зниження денної до 23-28°, на решті території утримається жарка погода: вночі 18- 23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°.