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«Укренерго» відповіло, чи готуватись українцям до відключення світла влітку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Укренерго» відповіло, чи готуватись українцям до відключення світла влітку
«Укренерго» не прогнозує відключень електрики влітку
фото з відкритих джерел

У 2025 році ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року

«Укренерго» не прогнозує відключень електрики влітку, оскільки наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні. Про це у коментарі для «Укрінформу» повідомила пресслужба НЕК «Укренерго», передає «Главком».

«Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піка споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів», – повідомили у компанії.

Зазначається, що цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

«Укренерго» підкреслило, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. 

Зазначається, що станом на зараз в Україні працює тільки п'ять атомних блоків з дев'яти. Тож, за словами, Омельченка, у липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

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Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла

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