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«Укренерго» до кінця року планує погасити борги за зелену енергію за 2021-2022 роки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укренерго» до кінця року планує погасити борги за зелену енергію за 2021-2022 роки
Станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарпоком» за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн
фото: depositphotos.com

Інвестори у відновлювану енергетику звернулись до НКРЕКП із закликом вирішити проблему заборгованості

Компанія Укренерго планує до кінця поточного року погасити наявну заборгованість 2021 та 2022 років перед ДП «Гарантований покупець» щодо сплати послуги за збільшення виробництва зеленої електроенергії. Про це під час галузевої дискусії заявив Олександр Симоненко, начальник Департаменту виконання спеціальних обов'язків та підтримки системи управління ринком «Укренерго». 

Він зазначив, що є гарна тенденція виплати боргів компанією і при цьому нові борги не накопичуються. «Кошти сплачуються вчасно, в повному обсязі, плюс іде тенденція до скорочення заборгованості минулих періодів», – сказав Симоненко. За його словами, компанія має намір виплатити борги, в т.ч. за рахунок економії з надання послуг з диспетчеризації.

«І, я думаю, до кінця року ще буде сплата заборгованості за 2021-2022 рік», – підкреслив Симоненко.

Як повідомлялося, у червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

Станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарпоком» за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн. Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.

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Теги: НКРЕКП Укренерго борг енергетика

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