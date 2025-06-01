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Чи будуть блекаути цього літа?

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
Наталка Прудка
glavcom.ua
Наталка Прудка
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Чи будуть блекаути цього літа?
Сьогодні атомна енергетика – форпост стабільності енергопостачання в Україні
фото: AP

Аналітики розробили три сценарії проходження сезону – від оптимістичного до негативного

На кінець травня в електроенергетиці склалася досить стабільна ситуація. І якщо ворог влітку не посилить обстрілювати енергетичні об’єкти, колапсу не буде. Чи будуть відключення електроенергії, як це було минулим літом, та за яких умов? Відповідь на це питання підготували експерти аналітичного центру в сфері енергетики Dixi Group в аналітичному огляді Summer Outlook-2025. 

Одразу зазначимо: ризики відключень є. Найскладніша ситуація – у прифронтових регіонах: через регулярні обстріли країни-агресора з ладу виходить мережеве обладнання, що спричиняє знеструмлення для споживачів. Загалом в Україні наразі завдяки атомній генерації, попри російські удари, світло якщо і зникає, то ненадовго. Атомна генерація була базовою і до повномасштабного вторгнення, а зараз вона є критично важливою. 

Влітку прогнозується дефіцит електроенергії. Центр DiXi Group розробив три ймовірні сценарії проходження літнього сезону, які передбачають дефіцит електроенергії від 0 до майже 3 ГВт – що складе 10-20% від загального обсягу споживання. Про це повідомила генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко. 

Вона зазначає, що усі оцінки мають орієнтовний характер і базуються на аналізі тенденцій останніх трьох років. Аналітики порівнювали дані до 24 лютого 2022 року з нинішніми даними з відкритих джерел, що дозволяє виявити ключові зміни та закономірності і сформувати відповідні сценарії розвитку подій.

Чи будуть блекаути цього літа? фото 1

Перший сценарій (оптимістичний) передбачає помірні температури протягом літа та відсутність масованих атак на об’єкти генерації. Дефіцит електроенергії в пікові години дорівнюватиме нулю, а вірогідність відключень для балансування попиту та пропозиції не перевищуватиме 5%. За такого сценарію загальне споживання складе менше зимового піку – 15,2 ГВт (взимку за оцінками DiXi Group максимум сягнув 16-16,5 ГВт).

Чи будуть блекаути цього літа? фото 2

Другий сценарій (середній) передбачає відсутність нових пошкоджень енергосистеми, однак через високі температури споживання в енергосистемі України загалом складе до 18,5 ГВт. За таких умов дефіцит електроенергії становитиме 2,8 ГВт – це 10-15% від обсягу споживання. Через ймовірне зростання цін на європейських ринках може зменшитися імпорт електроенергії. Крім того, влітку енергоблоки почергово зупиняють на ремонти. Тому варто очікувати відключень.

Чи будуть блекаути цього літа? фото 3

Третій сценарій (песимістичний) враховує ризик ймовірних обстрілів та пошкоджень генерації, але температура повітря буде помірною і кондиціонери не знадобляться. Тоді за споживання енергії у години максимального навантаження обсягом 16 ГВт дефіцит становитиме 2,7 ГВт. Відповідно, за прогнозами DiXi Group, не вистачатиме 16-20% від потрібних обсягів електроенергії.

«Ми вважаємо сценарій №1 (оптимістичний) найбільш вірогідним, помірним, і навіть якщо будуть обстріли, сподіваємося, що посилення ППО та ефективність фізичного захисту зіграють свою роль», – зазначила Олена Лапенко.  За її даними, базова атомна генерація (15 атомних енергоблоків, шість з яких (Запорізька АЕС) розташовані на тимчасово окупованій території) залишатиметься протягом всього літа приблизно на одному рівні потужності. Потужність теплової генерації буде залежати від обстрілів та швидкості відновлення, а гідроенергетика – ще й від наявності гідроресурсів. Ситуація ускладнюється обмеженістю до гідроресурсів і одночасними ремонтами на АЕС та ТЕС. Покривати дефіцит потужності планується за рахунок імпорту. 

Після попередніх масованих обстрілів було відновлено майже 5 ГВт енергетичних об’єктів. Потужність теплової генерації становить близько 4,5 ГВт, гідроенергетики – майже 4 ГВт. Водночас використання гідроресурсів обмежене через відсутність весняного паводка, а літній період традиційно супроводжується активними ремонтами на ТЕС. Додатково два-три енергоблоки АЕС перебуватимуть у ремонті, що зменшить загальну доступну для споживачів потужність на 1,3–1,4 ГВт.
Трипільська ТЕС після влучання окупантів
Трипільська ТЕС після влучання окупантів
фото з відкритих джерел

Споживання скорочується, а імпорт зростає

Після початку великої війни Україна демонструє стійку тенденцію до зниження споживання електроенергії промисловістю. За оцінками DiXi Group, у 2024 році споживання знизилось на 3-6% у порівнянні з 2023 роком. З огляду на м’яку зиму та слабший попит, ця тенденція зберігатиметься й надалі. 

Через руйнування енергетичних об’єктів ключову роль для стабілізації енергосистеми відіграє імпорт. У 2024 році його обсяг перевищив 4 млн МВт*год, а в червні минулого року було зафіксовано максимум – 850 тис. МВт*год. У квітні 2025 року імпорт становив 325 тис. МВт*год. З наближенням літнього сезону цей обсяг може зрости до 500–800 тис. МВт*год щомісяця залежно від погодних умов та ризику нових атак.

«Імпорт електроенергії вже став критичним елементом енергетичної стабільності. Але водночас – це й індикатор нашої інтеграції до європейського ринку, яка має стратегічне значення», – наголосила Олена Лапенко.

У 2024 році Україна імпортувала 4436,6 тис. МВт·год електроенергії, що стало найвищим показником за останні 11 років (фактичні дані до 2014 року у відкритому доступі відсутні). Натомість експорт електроенергії впав до історичного мінімуму – 348,5 тис. МВт·год. Максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн ЄС до України – 2,1 ГВт. У DiXi Group очікують, що влітку 2025 року на український ринок постачатиметься щомісяця близько 500–800 тис. МВт/год. 

В Європі влітку ціни на електроенергію зростають 

Експерти прогнозують, що влітку в Європі, звідки має здійснюватися імпорт електроенергії, зросте її вартість через посуху та зростання попиту. Ціни будуть значно вищі за українські, тому що на енергоринку України запроваджені цінові обмеження (так звані прайс-кепи). Трейдери купують електроенергію в країнах Європи значно дорожче, ніж постачають її в Україну, тому, аби не зазнавати збитків та мати можливість імпортувати потрібні обсяги, наполягають на піднятті внутрішніх цін. 

Поки що національний регулятор НКРЕКП залишив прайс-кепи на ринку електроенергії на чинному рівні ще на пів року.  Відповідна постанова прийнята на засіданні регулятора 27 травня – вона вступає в дію з 31 травня. Водночас голова регулятора Юрій Власенко висловив пропозицію Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом «з метою оперативного реагування на ситуацію в країні, в тому числі і пов’язану з війною».

Такої ж позиції дотримується член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко: ще в березні на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики він заявив, що на літо прайс-кепи варто переглянути.

Максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП, на ринку «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) становлять із 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, із 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, із 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн/МВт*год.  Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Наталка Прудка, «Главком»

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Теги: енергетика НКРЕКП електроенергія блекаут Укренерго відключення світла

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