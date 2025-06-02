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«Міс Світу 2025». Українка посіла почесне місце (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Фінал 71-го конкурсу «Міс Світу» відбувся в Індії 31 травня 2025 року
фото: missukraine_official

«Міс Світу 2025»: Українка Марія Мельниченко увійшла до топ-8 конкурсу

Українська красуня Марія Мельниченко, переможниця національного конкурсу «Міс Україна 2024», здобула значне досягнення на міжнародній арені, увійшовши до топ-8 фіналістів конкурсу «Міс Світу» серед європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів українського конкурсу краси.

«Україна посіла одне з найвищих місць у конкурсі Miss World Europe серед європейських країн, і ми безмежно пишаємося цим досягненням!» – йдеться в офіційному повідомленні.

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Допис, поширений MISS UKRAINE (@missukraine_official)

Українка потрапила у топ-8 фіналістів конкурсу, яке вважається «срібним призерством» серед фіналісток Miss World Europe.

Фінал 71-го конкурсу «Міс Світу» відбувся в Індії 31 травня 2025 року, де Україну гідно представила 20-річна киянка Марія Мельниченко. Дівчина є студенткою 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені, де вивчає фінанси.

«Міс Світу 2025». Українка посіла почесне місце (фото) фото 1
Фото: instagram.com/missukraine_official
«Міс Світу 2025». Українка посіла почесне місце (фото) фото 2
Фото: instagram.com/missukraine_official

Напередодні основного конкурсу, Марія Мельниченко вже відзначилася перемогою у престижній премії World Designer Award – Europe. Для цієї події вона представила ефектну сукню зі срібними паєтками та пишними рукавами зі шлейфом. За словами самої Марії, цей образ став вираженням її поваги до українських майстрів та їхнього внеску в модну індустрію.

Нагадаємо, Оксана Білозір оголосила про своє 68-річчя звабливим фото. 30 травня народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір відсвяткувала свій 68-й день народження. 

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Теги: Європа конкурс Україна конкурс краси

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