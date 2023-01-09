Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата

Аксьонов представляє 50-й округ на Донеччині

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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«Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині. У результаті виборів без вибору округ отримав депутата, який жодного разу не виступив в Верховній Раді, не має законів і ініціатив, не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини. Ми надавали спецслужбам і ЦВК інформацію про те, що в Аксьонова є російський паспорт. Нуль реакції», – йдеться в повідомленні.

Про російський паспорт Андрія Аксьонова, на той момент мера Добропілля, відомо з листопада 2017 року.

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Нагадаємо, 19 травня 2021 року скандальний Аксьонов під вигуки «ганьба» склав присягу.

До слова, на сайті Офісу президента зареєстровано петицію № 22/175552-еп із закликом до президента України Володимир Зеленського звернутись до Верховноъ Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.