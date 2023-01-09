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Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата
Андрій Аксьонов жодного разу не виступив у Раді

Аксьонов представляє 50-й округ на Донеччині

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині. У результаті виборів без вибору округ отримав депутата, який жодного разу не виступив в Верховній Раді, не має законів і ініціатив, не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини. Ми надавали спецслужбам і ЦВК інформацію про те, що в Аксьонова є російський паспорт. Нуль реакції», – йдеться в повідомленні.

Про російський паспорт Андрія Аксьонова, на той момент мера Добропілля, відомо з листопада 2017 року.

Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата фото 1

Нагадаємо, 19 травня 2021 року скандальний Аксьонов під вигуки «ганьба» склав присягу.

До слова, на сайті Офісу президента зареєстровано петицію № 22/175552-еп із закликом до президента України Володимир Зеленського звернутись до Верховноъ Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.

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Теги: Верховна Рада Донеччина Андрій Аксьонов

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