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Депутат колишньої ОПЗЖ таємно веде переговори з провладними політиками – розслідування

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Депутат колишньої ОПЗЖ таємно веде переговори з провладними політиками – розслідування
Мамоян потрапляв у фокус медіа кілька разів
Колаж: Радіо Свобода

За словами журналістів, Арахамія підтвердив їм зустріч із Мамояном

Маловідомий професійною діяльністю народний депутат від колишньої ОПЗЖ («Платформа за життя і мир») Суто Мамоян проводить зустрічі з чинними і колишніми політиками у столичному ресторані «Їшак». Про це йдеться у розслідуванні УП.

За інформацією видання, разом з Мамояном у закладі були помічені ексголова КМДА, чинний депутат Київради Олександр Попов, фігурант кримінальної справи про заволодіння 50 млн гривень вугледобуваних підприємств Дмитро Вацнер, а також Андрій Кравець – так званий завгосп експрезидента Віктора Януковича. Крім того, з Мамояном зустрічався голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

За словами журналістів, Арахамія підтвердив їм зустріч із Суто Мамояном. 

«За інформацією УП в бізнес-колах, в «Їшаку» народний депутат Мамоян використовує декілька приміщень. Одне – для перемовин, друге – для гри в карти і спілкування», – стверджують журналісти. 

На зустрічах був помічений брат Суто Мамояна, Сергій Мамоян, депутат Київради від ОПЗЖ. До закладу заходив і Сергій Короткіх, один із колишніх лідерів партії «Національний корпус». 

«Одного разу нам вдалося зафіксувати візит до «Їшака» і колишнього голови Держінвестпроекту Владислав Каськіва, який у 2020 році був обраний депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ», – зазначили журналісти.

Після втечі Януковича Каськів був оголошений в розшук та екстрадований з Панами в Україну.

Журналісти також повідомили, що за кілька днів спостережень за «Їшаком» поліція декілька разів обшукувала знімальну групу.

Мамоян потрапляв у фокус медіа кілька разів – коли, наприклад, декларував автівки Land Cruiser, які нібито купив за 20 000 гривень, бо «вони були биті», а також «подаровані мамою» квартири.

Вдруге він привернув до себе увагу, коли купив Rolls Roys вартістю 400 000 євро. 

«І хоча деякі придбання сталися у Мамояна ще до обрання у Верховну Раду, він та його колеги, схоже, не надто комплексують щодо витрат на охорону та розкішний спосіб життя», – вважають журналісти. 

Нагадаємо, днями депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру.

Раніше екснардеп від ОПЗЖ Долженков попався на махінаціях із житлом.

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Теги: Владислав Каськів Давид Арахамія партії Верховна Рада політика Опозиційна платформа — За життя війна

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