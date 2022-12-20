Депутат колишньої ОПЗЖ таємно веде переговори з провладними політиками – розслідування

За словами журналістів, Арахамія підтвердив їм зустріч із Мамояном

Маловідомий професійною діяльністю народний депутат від колишньої ОПЗЖ («Платформа за життя і мир») Суто Мамоян проводить зустрічі з чинними і колишніми політиками у столичному ресторані «Їшак». Про це йдеться у розслідуванні УП.

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За інформацією видання, разом з Мамояном у закладі були помічені ексголова КМДА, чинний депутат Київради Олександр Попов, фігурант кримінальної справи про заволодіння 50 млн гривень вугледобуваних підприємств Дмитро Вацнер, а також Андрій Кравець – так званий завгосп експрезидента Віктора Януковича. Крім того, з Мамояном зустрічався голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

За словами журналістів, Арахамія підтвердив їм зустріч із Суто Мамояном.

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«За інформацією УП в бізнес-колах, в «Їшаку» народний депутат Мамоян використовує декілька приміщень. Одне – для перемовин, друге – для гри в карти і спілкування», – стверджують журналісти.

На зустрічах був помічений брат Суто Мамояна, Сергій Мамоян, депутат Київради від ОПЗЖ. До закладу заходив і Сергій Короткіх, один із колишніх лідерів партії «Національний корпус».

«Одного разу нам вдалося зафіксувати візит до «Їшака» і колишнього голови Держінвестпроекту Владислав Каськіва, який у 2020 році був обраний депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ», – зазначили журналісти.

Після втечі Януковича Каськів був оголошений в розшук та екстрадований з Панами в Україну.

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Журналісти також повідомили, що за кілька днів спостережень за «Їшаком» поліція декілька разів обшукувала знімальну групу.

Мамоян потрапляв у фокус медіа кілька разів – коли, наприклад, декларував автівки Land Cruiser, які нібито купив за 20 000 гривень, бо «вони були биті», а також «подаровані мамою» квартири.

Вдруге він привернув до себе увагу, коли купив Rolls Roys вартістю 400 000 євро.

«І хоча деякі придбання сталися у Мамояна ще до обрання у Верховну Раду, він та його колеги, схоже, не надто комплексують щодо витрат на охорону та розкішний спосіб життя», – вважають журналісти.

Нагадаємо, днями депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру.

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