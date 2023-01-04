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Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції «Європейської солідарності» та «Голосу»
колаж: chesno.org

Фракція «Батьківщина» майже у повному складі відмовилась ставити підписи

Майже сімдесят народних депутатів Верховної Ради відмовились ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Про це йдеться у відповіді на запит Руху «Чесно» народного депутата від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Фракція «Батьківщина» майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції «Слуга народу», зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (дані актуальні станом на 2 січня 2023 року):

Хто не підписав:

Представники фракції «Слуга народу»:

  • Лада Булах
  • Олена Шуляк
  • Вікторія Подгорна
  • Андрій Герус
  • Юрій Мисягін
  • Микита Потураєв
  • Петро Павловський
  • Євгенія Кравчук
  • Сергій Мандзій
  • Ігор Фріс
  • Юрий Здебский
  • Микола Тищенко
  • Галина Третьякова
  • Олександр Корнієнко
  • Данило Гетьманцев
  • Давид Арахамія
  • Олександр Литвинов
  • Олексій Жмеренецький
  • Євгеній Брагар
  • Богдан Торохтій
  • Сергій Гривко
  • Андрій Мотовиловець
  • Максим Бужанський
  • Анатолій Гунько
  • Олександр Федієнко
  • Олександр Горобець
  • Петро Павловський
  • Михайло Радуцкий
  • Сергій Бабак
  • Артем Культенко
  • Павло Халімон
  • Володимир Іванов
  • Павло Фролов
  • Федір Веніславський
  • Олександр Мережко
  • Ганна Лічман
  • Олександр Трухін
  • Остапенко Анатолій
  • Артем Ковальов
  • Олександр Бакумов
  • Микола Галушко
  • Олег Колєв
  • Маргарита Шол

«За майбутнє»:

  • Тарас Батенко
  • Анатолій Урбанський
  • Мялик Віктор

Позафракційні: 

  • Віктор Бондар

Також підписувати відмовився представник ЄС Володимир В’ятрович:

«Конституції дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацію. Де-факто – створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби «слуги» боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді».

Фракція «Батьківщина» відмовилася майже у повному складі. За інформацією ініціатора збору підписів, всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, – Альона Шкрум.

Наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції «Європейської солідарності» та «Голосу».

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя». 

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