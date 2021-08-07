Нардеп Качура про інцидент в Конотопі: Мені соромно, що в місті такий мер

Сутичка в Конотопі між мером міста Семеніхіним і нардепом Качурою

«Замість конструктиву ви руйнуєте це місто, руйнуєте довіру до місцевої влади», – звернувся до Семініхіна Качура

Народний депутат Олександр Качура після інциденту на засіданні сесії міської ради, де мер Конотопу напав на нього з незрозумілих причин, заявив, що йому соромно за дії посадовця.

Олександр Качура вимагає від Семініхина оприлюднити докази про нібито якісь незаконні дії з боку народного депутата, але впевнений, що інформація не відповідає дійсності та жодних доказів немає і планує захищати свою репутацію в судовому порядку. «Якщо у нього є якісь факти що я до чогось незаконного його примушував то хай опублікує. Тому що нічого такого немає взагалі, мені нічого боятися», - зазначив він.

Народний депутат також провів зустрічі із жителями Конотопу. «Боляче спостерігати за тим, як міська влада не просто бездіє, а руйнує місто.

Людей, які зневірились у місцевих керманичах, було багато, а нагальних проблем, які потребують вирішення, ще більше».

Нагадаємо, Народний депутат Олександр Качура брав участь у засіданні сесії Конотопської ОТГ, під час якої мер Конотопа Артем Семініхін та його охорона спровокували бійку.

Під час засідання нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води у пляшці, яку йому передали мешканці міста, та попросив мера Артема Семініхіна перевірити її якість.

Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до штовханини долучилася охорона Семініхіна та просто у залі сталася бійка.

«Замість конструктиву ви руйнуєте це місто, руйнуєте довіру до місцевої влади», – звернувся до мера Качура.

У партії «Слуга народу» вже заявили, що за фактом нападу на нардепа порушили кримінальну справу за перешкоджання його діяльності. Там кажуть, що бійку спровокував міський голова разом із своєю охороною.

Водночас, у поліції Сумщини УП повідомили, що справу відкрили за частиною 1 ст. 296 «Хуліганство». Дані щодо цього внесли до єдиної бази досудових розслідувань. Окрім того розслідується справа про перешкоджання його діяльності як нардепа.