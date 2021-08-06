  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Старовинні монети колекціонер збирав протягом п&rsquo;яти років - На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)
    Старовинні монети колекціонер збирав протягом п’яти років
    Фото: Сергій Гуцан/Facebook

    До краєзнавчого музею Гуцан передав срібні монети та срібний пояс

    У Сумах відомий краєзнавець і колекціонер Сергій Гуцан передав до Сумського обласного краєзнавчого музею колекцію срібних монет. Монети колекціонер збирав протягом п’яти років. Про це доброчинець повідомив у Facebook.

    «До 30-річчя Незалежності України. Всьому свій час і місце під сонцем… П‘ять років я збирав розпорошені по антикварних аукціонах срібні монети 8 ст. н. е. Знав, що знайдені вони хлопцями-пошуковцями в двох комплексах майже одночасно неподалік Сум. А потім монети розійшлися по руках, як ті «дванадцять стільців». Прийшлося їх збирати», – написав Гуцан.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)
    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)
    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)
    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)

    Відомо, що до краєзнавчого музею Гуцан передав срібні монети та срібний пояс.

    Сергій Гуцан є сумським громадським діячем, фотохудожником, краєзнавцем, мандрівником і колекціонером, членом національних спілок фотохудожників і краєзнавців України.

    Він є автором багатьох фотовиставок на історико-краєзнавчу тематику та фотозвітів про екзотичні мандрівки, засновник приватного музею, який утримує власним коштом.

    Додамо, що нова монета номіналом п'ять гривень з'явиться уже найближчим часом в Україні.

    Нагадаємо, що НБУ випустив монету на честь видатного українського оперного співака, українського захисника та Героя України – Василя Сліпака.

    Читайте також: Тисяча доларів за дві копійки: який вигляд має особлива монетка (фото)


    Теги: Сумщина музей монета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)