На Сумщині краєзнавець подарував музею унікальну колекцію монет (фото, відео)

До краєзнавчого музею Гуцан передав срібні монети та срібний пояс

У Сумах відомий краєзнавець і колекціонер Сергій Гуцан передав до Сумського обласного краєзнавчого музею колекцію срібних монет. Монети колекціонер збирав протягом п’яти років. Про це доброчинець повідомив у Facebook.

«До 30-річчя Незалежності України. Всьому свій час і місце під сонцем… П‘ять років я збирав розпорошені по антикварних аукціонах срібні монети 8 ст. н. е. Знав, що знайдені вони хлопцями-пошуковцями в двох комплексах майже одночасно неподалік Сум. А потім монети розійшлися по руках, як ті «дванадцять стільців». Прийшлося їх збирати», – написав Гуцан.

Відомо, що до краєзнавчого музею Гуцан передав срібні монети та срібний пояс.

Сергій Гуцан є сумським громадським діячем, фотохудожником, краєзнавцем, мандрівником і колекціонером, членом національних спілок фотохудожників і краєзнавців України.

Він є автором багатьох фотовиставок на історико-краєзнавчу тематику та фотозвітів про екзотичні мандрівки, засновник приватного музею, який утримує власним коштом.

Додамо, що нова монета номіналом п'ять гривень з'явиться уже найближчим часом в Україні.

Нагадаємо, що НБУ випустив монету на честь видатного українського оперного співака, українського захисника та Героя України – Василя Сліпака.



