Захищає міфи Путіна? «Слуга» Юраш влип у мовний скандал

«Я не хочу, щоб Україна була небезпечним місцем для російськомовних українців», заявив нардеп

Уродженець Львова, народний депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш під час стріму в Instagram виступив на захист російської мови в Україні.

Так, Юраш заявив, що «не хоче, аби путінські міфи перетворювалися на правду», але додав: «Я не хочу, щоб Україна була небезпечним місцем для російськомовних українців».

Також народний депутат розповів, що хоч він зі Львова, але вивчив російську мову завдяки дружині та російському ЗМІ «Ехо Москви».

«Нещодавно Зеленський підкреслив, що російська мова – це не власність Росії. Я теж так думаю», – зазначив Юраш.

До слова, міністр Ткаченко знайшов виправдання російськомовним серіалам в Україні.

Як раніше повідомлялося, канал «1+1» побачив «розкол суспільства» та відмовився дублювати фільми українською.

До слова, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Нагадаємо, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

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