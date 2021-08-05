Мер Конотопа облив «слугу народа» водою (відео)

Бійка в Конотопі між мером міста Семеніхіним і нардепом Качурою

Бійка в Конотопі між мером міста Семеніхіним і нардепом Качурою

Нардеп приніс на засідання міськради пляшку місцевої водопровідної води, яку вважають непридатною для приготування їжі

У Конотопі Сумської області сьогодні на засіданні сесії місцевої ради мер Конотопа Артем Семенихін облив водою нардепа Олександра Качура. Також сталася бійка з охороною мера. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

«Сьогодні з робочим візитом депутат Олександр Качура був в Сумській області, де на засіданні сесії Конотопської ОТГ підняв питання проблем міста. Із собою парламентарій приніс пляшку місцевої водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Тому політик попросив мера Артема Семенихіна перевірити її якість», – йдеться в повідомленні.

Після цього Артем Семенихін вихопив пляшку і почав з неї обливати нардепа Качуру. Охоронці мера підбігли, після чого сталася бійка. Під час сутички Качура відвернув пляшку, і вода потрапила на Семенихіна.

Повідомляється, що депутат місцевої ради Юлія Трухін заявила, що в місті дійсно є проблема з водою, а Семенихін повівся неадекватно. Порушено кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

Нагадаємо, торік мер Конотопа спалив трофейний прапор Росії навпроти посольства.