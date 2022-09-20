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Нардеп від фракції ОПЗЖ відмовився від мандата

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нардеп від фракції ОПЗЖ відмовився від мандата
Шенцев написав заяву про складання депутатських повноважень
фото з відкритих джерел

Дмитро Шенцев був обраний народним депутатом IX скликання по 176 округу

Народний депутат від партії «Опозиційний Блок» Дмитро Шенцев написав заяву про складання депутатських повноважень.

«Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутат України» повідомляю про складання депутатських повноважень», – йдеться у заяві.

Найближчим часом Рада розгляне Постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Шенцев Д.О. був обраний народним депутатом IX скликання по 176 округу (Харківська область) від партії «Опозиційний Блок».

Нардеп від фракції ОПЗЖ відмовився від мандата фото 1

Раніше, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.

Додамо, що це вже друге таке рішення Верховного Суду – до того 6 вересня судді вища судова інстанція України остаточно заборонила Партію Шарія. До кінця вересня Суд також має розглянути ще п’ять апеляційних проваджень щодо відповідних рішень Восьмого апеляційного адміністративного суду, які він прийняв цього літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій. Як розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Кабінет міністрів 12 серпня затвердив постанову про порядок переходу у власність держави майна, коштів та активів, заборонених судом політичних партій. Щоб уникнути відчуження майна, суди за клопотанням Мін’юсту, завчасно наклали арешти. 

Також відомо, що восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив усі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських партій. Водночас деякі з заборонених політсил вже подали апеляцію. Згідно з рішенням суду, все майно, кошти та інші активи цих партій конфіскуються на користь держави. Йдеться про десятки об'єктів нерухомого майна та автомобілів

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Теги: депутат майно партії

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