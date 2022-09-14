Облиття зеленкою нардепа ОПЗЖ Волошина: депутат, який воює у ЗСУ, отримав виклик до суду

Інцидент з Олегом Волошиним трапився ще влітку 2020 року

Депутат Київради від партії «Європейська Солідарність», який наразі воює у Збройних силах України, Олександр Погребиський отримав виклик до суду у справі про облиття зеленкою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина. Про це Погребиський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Депутат Київради також повідомив, що така ж повістка, як і йому, прийшла і ще одному учаснику російсько-української війни – Ігорю Чепкасову.

«А тепер давайте розберемо, що взагалі відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. На скільки мені відомо, Ігор Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з добровольчих батальйонів. Я перебуваю на службі в десантно-штурмових військах, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцезнаходження, одні кажуть, що Білорусі інші, що в РФ, але не велика різниця», – йдеться у дописі Погребиського.

Погребиський також зазначив, що попередній виклик до суду у справі про облиття зеленкою нардепа Волошина він отримував у березні цього року.

«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 9 березня 2022 року. І я з‘явився, бо виконую свої процесуальні зобов’язання, але суддів, що там суддів, суд був зачинений», – написав депутат.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року на акції біля Верховної Ради нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина на знак протесту проти його антиукраїнської позиції облили зеленкою. За підозрою у цьому вчинкові затримали Олександра Погребиського та Ігоря Чепкасова. Погребиський свою причетність заперечує, а звинувачення поліції він вважає політичним тиском.