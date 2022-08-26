Глава забороненої ОПЗЖ Бойко опинився у Карлових Варах (фото)

Нардепа Юрія Бойка, колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ, а тепер голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії. Про це повідомили журналісти «Схем».

Речник нардепа відповів, що 63-річний Бойко «взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня», а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

Журналісти написали Бойку в повідомленні кілька питань. Зокрема, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні.

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«Ці запитання Юрій Бойко у месенджері WhatsApp прочитав, але залишив без відповіді», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, нещодавно депутатка пояснила, як заборона ОПЗЖ пішла на користь проросійським силам у Раді.

Як відомо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.