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Заборона ОПЗЖ: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Заборона ОПЗЖ: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення

Рішення Верховного Суду щодо долі ОПЗЖ є остаточним на рівні України

15 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя». Рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили залишилося в силі, повідомляє Рух «Чесно».

«Під час розгляду апеляційної справи адвокатка ОПЗЖ (інтереси політсили на засіданні представляла адвокатка Юлія Котенко) робила відчутний акцент на тому, що частина матеріалів і доказів Мін’юсту та СБУ є недопустимими, містять ознаки підробки тощо. Загалом простежувався акцент саме на процедурних моментах. Крім цього, реагуючи на доводи Мін’юсту щодо численних випадків колаборанства представників ОПЗЖ, адвокатка наполягала, що, на її думку, не надано доказів, що такі дії вчинені «в інтересах, або за дорученням» політичної партії», – розповів аналітик Руху «Чесно» Ігор Фещенко, який був присутній на засіданні.

Крім того, у матеріалах, які партія надала суду, наголошувалося на тому, що представники політсили засудили агресію Росії, допомагають громадам благодійністю, а один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко заявляв про свою підтримку створення територіальної оборони.

Це рішення Верховного Суду є остаточним для політсили на рівні України. Раніше, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.

Додамо, що це вже друге таке рішення Верховного Суду – до того 6 вересня судді вища судова інстанція України остаточно заборонила Партію Шарія. До кінця вересня Суд також має розглянути ще п’ять апеляційних проваджень щодо відповідних рішень Восьмого апеляційного адміністративного суду, які він прийняв цього літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій. Як розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Кабінет міністрів 12 серпня затвердив постанову про порядок переходу у власність держави майна, коштів та активів, заборонених судом політичних партій. Щоб уникнути відчуження майна, суди за клопотанням Мін’юсту, завчасно наклали арешти. 

Також відомо, що восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив усі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських партій. Водночас деякі з заборонених політсил вже подали апеляцію. Згідно з рішенням суду, все майно, кошти та інші активи цих партій конфіскуються на користь держави. Йдеться про десятки об'єктів нерухомого майна та автомобілів

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Теги: партії Верховний Суд України Опозиційна платформа — За життя

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