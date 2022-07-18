Нардепи хочуть штрафувати за незаконну рекламу: законопроєкт

За незаконну рекламу наркотиків на стінах будинків можна отримати штраф

До Верховної Ради внесено проєкт Закону, який передбачає відповідальність за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів.

За рекламу, яка буде розміщена без письмової згоди співвласників територій та будинків, або керівництва ОСББ чи управителів, можна на перший раз отримати штраф від 1020 грн до 2040 грн. За повторне порушення суд може покарати у розмірі від 2040 до 4080 грн.

Проєкт закону

Нагадаємо, в Україні заборонено будь-яке куріння в громадських місцях. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів – 3-15 тис. грн.

Нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.