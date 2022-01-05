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    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)

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    Жінка пропонувала&nbsp;&laquo;товар&raquo; через сайт та месенджери, а потім розповсюджувала містом партії закладок - Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Жінка пропонувала «товар» через сайт та месенджери, а потім розповсюджувала містом партії закладок
    фото: npu.gov.ua

    Вилучено наркотичних речовин на три мільйони гривень

    Четвертого січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та реєстрації зловмисниці.

    Поліцейські встановили, що 27-річна мешканка Миколаєва налагодила схему безконтактного збуту оптових партій наркотиків через закладки − так звані «мастерклади», які пропонувала своїм клієнтам в мережі Інтернет.

    Жінка виконувала функції оператора онлайн-крамниць у месенджерах, та організувала розповсюдження мастеркладів у Миколаєві, Херсоні та Одесі. Розрахунок за «товар» відбувався за допомогою електронних гаманців. Надалі грошові кошти виводились на банківські картки та переводились у готівку. Місячний заробіток фігурантки сягав ста тисяч гривень.

    У ході обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, PVP, канабіс, мефедрон, пігулки екстезі та ЛСД, у тому числі у закладках та сліп-пакетах, на загальну суму близько три млн гривень.

    Крім того, вилучено: банківські карти, «чорнові» записи, скретч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти, мобільні телефони, електронні ваги, пакети с замком zip-lock та ізоляційні стрічки.

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    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)
    фото: npu.gov.ua

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Миколаєва.

    Нині поліцейські перевіряють на причетність ймовірних спільників затриманої, а також встановлення інших осіб, котрі можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

    Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

    Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

    Теги: прокуратура Миколаїв інтернет наркотики поліція жінка
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    Наркотики оптом: поліція зупинила нелегальний бізнес у Миколаєві (фото)