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    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)

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    Зловмисники виготовляли до 50 кілограмів метадону щомісяця - Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)
    Зловмисники виготовляли до 50 кілограмів метадону щомісяця
    фото: npu.gov.ua

    Злочинна група налагодила масштабне виробництво та збут метадону

    Столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.

    До складу угруповання входило 26 осіб із чітко розподіленими ролями: організатори, «хіміки», які виготовляли наркотики, фасувальники, закладники, оператори, які приймали замовлення, бухгалтери та особи, які обготівковували кошти від продажу метадону, повідомляє відомство.

    Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць. При цьому один грам метадону за цінами «чорного ринку» становить 1200 гривень, тож їх прибутки сягали 36-60 мільйонів гривень у місяць.

    Збували фігуранти метадон оптовими партіями через Інтернет-магазини, вроздріб через мобільні додатки та шляхом закладок. При цьому був чітко організований продаж через закладки на всій території Києва: за кожним районом були закріплені оператори і закладники, які залишали «товар» на закріплених за ними вулицях. Окрім цього, наркотики експортувалася до країн близького зарубіжжя.

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    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)
    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)
    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)
    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)
    фото: npu.gov.ua

    Наразі слідчі київської поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 13 членів організованої злочинної групи.

    Нагадаємо, Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

    У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.

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    Теги: наркотики розслідування поліція
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    Наркотики носили відрами. У Києві зловили крупних наркоділків (відео)