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    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці вилучили 10 кг канабісу та 7 кг амфетаміну - Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    Під час обшуку правоохоронці вилучили 10 кг канабісу та 7 кг амфетаміну
    фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники займалася виготовленням психотропних та наркотичних речовин і збували їх у Києві та області

    Столичні правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, учасники якої здійснювали виготовлення та збут психотропних та наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, група осіб налагодила наркобізнес у місті Ірпінь та займалася виготовленням психотропних та наркотичних речовин, які збували на території Києва та Київської області.

    Встановлено, що діяльність наркобізнесу організував 36-річний мешканець області, залучивши до незаконної діяльності свого брата та чотирьох знайомих, між якими було розподілено ролі лаборанта, бухгалтера та збувачів.

    У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресами мешкання членів угрупування та у місцях зберігання психотропних та наркотичних речовин, у ході яких вилучено:

    • 10 кг канабісу;
    • 7 кг амфетаміну;
    • значну суму грошових коштів у різній валюті;
    • зброю та набої до неї;
    • лабораторне обладнання.

    Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередніми оцінками, становить понад 5 млн грн.

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    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)
    фото: Київська міська прокуратура

    За результатом проведених обшуків у порядку ст. 208 КПК України затримано організатора та чотирьох спільників, вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

    Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

    Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

    Теги: прокуратура Київ кримінал Київщина наркотики
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    Під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото)