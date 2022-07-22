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    Політика

    Нардепи хочуть звільнити голову Рівненської облради

    Народні депутати зареєстрували в обласній раді проєкт рішення про звільнення Сергія Кондрачука - Нардепи хочуть звільнити голову Рівненської облради
    Народні депутати зареєстрували в обласній раді проєкт рішення про звільнення Сергія Кондрачука
    фото з відкритих джерел

    Причина: «через винесення на сесію питань, що розколюють суспільство»

    Депутати від партій «Слуга народу», «Батьківщина» та «За майбутнє» в Рівненській обласній раді ініціювали відставку Сергія Кондрачука («Європейська Солідарність») з посади голови облради. Про це він сам повідомив на сторінці у Facebook.

    «Ще вчора я звертався до колег-депутатів із закликом покласти край цій організації (єпархії РПЦ, – ред.) в нашій області та на черговій сесії прийняти рішення про заборону діяльності релігійних організацій, центр управління яких перебуває в державі-агресорі», – йдеться в повідомленні.

    Кондрачук заявив, що натомість сьогодні окремі депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє» зареєстрували в обласній раді проєкт рішення про його звільнення. Причина: «через винесення на сесію питань, що розколюють суспільство».

    «Звісно, це точно не та реакція і підтримка, якої я очікував від колег, котрі кілька тижнів тому не прийшли на позачергову сесію, де ми мали розглядати питання заборони МП», – зазначив Кондрачук.

    Голова облради зазначив, жодна посада не змусить його відмовитися від своїх принципів та цінностей і піти на угоду з тими, хто у часи страшної війни захищає московію в Україні.

    Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

    Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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    Теги: Батьківщина Європейська солідарність Рівненщина
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    Нардепи хочуть звільнити голову Рівненської облради