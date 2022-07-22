Нардепи хочуть звільнити голову Рівненської облради

Депутати від партій «Слуга народу», «Батьківщина» та «За майбутнє» в Рівненській обласній раді ініціювали відставку Сергія Кондрачука («Європейська Солідарність») з посади голови облради. Про це він сам повідомив на сторінці у Facebook.

«Ще вчора я звертався до колег-депутатів із закликом покласти край цій організації (єпархії РПЦ, – ред.) в нашій області та на черговій сесії прийняти рішення про заборону діяльності релігійних організацій, центр управління яких перебуває в державі-агресорі», – йдеться в повідомленні.

Кондрачук заявив, що натомість сьогодні окремі депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє» зареєстрували в обласній раді проєкт рішення про його звільнення. Причина: «через винесення на сесію питань, що розколюють суспільство».