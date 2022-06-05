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    Думки вголос

    Московський патріархат в новому статуті визнав свою приналежність до РПЦ

    Ухвала 27 травня 2022 р.&nbsp;&ndash; це певний аналог &laquo;Декларації про державний суверенітет&raquo; УРСР 1990 року - Московський патріархат в новому статуті визнав свою приналежність до РПЦ
    Ухвала 27 травня 2022 р. – це певний аналог «Декларації про державний суверенітет» УРСР 1990 року

    Є декларація, але до реальної незалежності слід ще багато пройти і попрацювати

    Якщо неофіційно викладений в мережу текст зміненого Статуту УПЦ (МПвУ) – справді ідентичний, то вказівка в його першому пункті на «самостійність і незалежність» в устрої та управлінні «відповідно до Грамоти Патріарха Московського і всієї Русі Олексія ІІ від 27 жовтня 1990 року» – це вказівка на ПРИНАЛЕЖНІСТЬ релігійного об‘єднання УПЦ до РПЦ.

    Це приблизно так, якби в Конституції УРСР записати купу всього про «самостійність і незалежність», але почати її словами: «УРСР є самостійною і незалежною в своєму устрої та управлінні на підставі Конституції СРСР».

    Якщо навести історичні паралелі, то ухвала 27 травня 2022 р. – це певний аналог «Декларації про державний суверенітет» УРСР 1990 року. Як та Декларація лише позначала можливість досягти незалежності, але не проголошувала її, так і тут – є декларація, але до реальної незалежності слід ще багато пройти і попрацювати.

    Якщо буде бажання.

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    Теги: росія окупанти війна РПЦ Російська православна церква в Україні декларація Україна окупація #stoprussia
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    Московський патріархат в новому статуті визнав свою приналежність до РПЦ