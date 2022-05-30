РПЦ зібрала термінове засідання церкви: що говорять про рішення Києва

Соратник Путіна московський патріарх Кирило «глибоко співпереживає всім, кого торкнулося це лихо»

Російська православна церква зібрала Священний Синод, щоб обговорити рішення російської церкви в Україні щодо її нібито «незалежності» від РПЦ.

Московський синод вважає, що засідання УПЦ відбулося під тиском військових дій в Україні. Захоплення храмів, множинні фактори дискримінації та порушення прав вірян змусили українське керівництво московської церкви прийняти такі рішення.

Верхівка російської церкви зазначила, що такі дії Києва потрібно детально вивчити на предмет їх відповідності до Грамоти Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ. За даними РПЦ, саме на цей документ опиралось встановлення УПЦ МП на українських землях.

Соратник Путіна московський патріарх Кирило «глибоко співпереживає всім, кого торкнулося це лихо». За словами пресслужби РПЦ він «неодноразово закликав зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед мирних мешканців».

РПЦ висловила жаль низці єпархій УПЦ МП, адже рішенням Києва припиняється поминання патріарха Кирила у молитвах. Це «вже призвело до розділень усередині Української Православної Церкви і що суперечить 15-му правилу Двократного Собору», вважають у Москві.

Днями керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ»

Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.