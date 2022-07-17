Венедіктову замінить Олексій Симоненко: біографія та скандали

Симоненко обіймав посаду одного із заступників Венедіктової

Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Ірини Венедіктової призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генерального прокурора. Про це йдеться в указі президента.

«Покласти на Олексія Симоненка виконання обов'язків генерального прокурора», – йдеться в документі.

Зазначимо, Симоненко став заступником генпрокурора навесні 2020 року. Тоді ж повідомлялося, що до Майдану за президента Віктора Януковича він працював у Службі безпеки України і отримав від нього ряд нагород. Має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Що відомо про Симоненка

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

У січні 2020 року Симоненко подавав декларацію як кандидат на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) – тоді Бюро очолювала Венедіктова.

З березня 2020 року обіймав посаду заступника генерального прокурора.

Також Симоненко має чимало «плям» у своїй біографії.

Зокрема, за даними розслідувачів Bihus.Info у декларації Симоненко вказано, що його дружина є співвласницею двох земельних ділянок із сином колишнього регіонала Сергія Канакі, якого пов’язують із кримінальним світом – злочинним угрупованням так званого «Фашиста».

Крім того у 2020 році дружина Симоненка придбала новий автомобіль «Мерседес» за 5% вартості.

Симоненко є тою персоною, яка, без перебільшення, врятувала заступника глави Офісу президента Олега Татарова від арешту. Як заступник генпрокурора Симоненко у грудні 2020 року передав справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

У вересні 2021 року на святкування дня народження Олега Татарова з'їхалися топчиновники правоохоронних відомств, зокрема пов'язані з розслідуванням справи проти нього. Серед них був і Олексій Симоненко.

Також у грудні 2021 року саме Симоненко підписав так звану «підозру» п'ятому президенту Петру Порошенку. За це він потрапив на сайт «Миротворець».

Як зазначив Олексій Симоненко у власноручно написаній декларації, у його власності знаходяться будинок площею 640 кв.м. в елітному передмісті Києва та земельну ділянку в 2500 квадратних метрів. Вірніше, будинком володіє його дружина, у її ж власності перебувають і дві квартири у Києві, у тому числі на 128 квадратів в елітному житловому комплексі та чотири земельні ділянки у Київській області.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.

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