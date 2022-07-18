Відставка Баканова і Венедіктової. Опозиція в парламенті нагадала Банковій про вимоги закону

Баканов та Венедиктова мали б надати звіти про свою роботу

Баканов та Венедиктова мали б надати звіти про свою роботу

Укази президент прямо суперечать Конституції України

Франція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко.

«Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції.

Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу.

Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України.

В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.

Хочемо нагадати, що Україна – парламентcько-президентська республіка, а Зеленський – не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора.

Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів.

Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору – були актуальними і на часі.

Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».

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