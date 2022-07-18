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    Новини

    Відставка Баканова і Венедіктової. Опозиція в парламенті нагадала Банковій про вимоги закону

    Баканов та Венедиктова мали б надати звіти про свою роботу - Відставка Баканова і Венедіктової. Опозиція в парламенті нагадала Банковій про вимоги закону
    Баканов та Венедиктова мали б надати звіти про свою роботу
    фото: Офіс президента

    Укази президент прямо суперечать Конституції України

    Франція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко.

    «Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції.

    Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу.

    Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України.

    В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.

    Хочемо нагадати, що Україна – парламентcько-президентська республіка, а Зеленський – не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора.

    Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів.

    Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору – були актуальними і на часі.

    Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».

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    Теги: росія Європейська солідарність СБУ Конституція війна путін відставка Україна президент опозиція Іван Баканов парламент Ірина Венедіктова звільнення #stoprussia
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    Відставка Баканова і Венедіктової. Опозиція в парламенті нагадала Банковій про вимоги закону