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    Нардепи Ніколаєнко та Волинець влаштували шоу з касовим апаратом (відео)

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    У коментарях під постом вчинок нардепів засудили - Нардепи Ніколаєнко та Волинець влаштували шоу з касовим апаратом (відео)
    У коментарях під постом вчинок нардепів засудили
    фото скріншот відео

    Охоронці перегородили вхід до сесійної зали депутату Ніколаєнку

    Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу Ради касовий апарат, але його не пускала охорона. Про це повідомила журналістка Христина Бердинських у Facebook.

    Оскільки охоронці перегородили дорогу депутату до зали, він просто взяв і перекинув касовий апарат нардепу Михайлу Волинцю. «Дивіться, чого не пустили. А тепер, чого мене не пускаєте?», – сказав Ніколаєнко і вже вільно пройшов до сесійної зали. З якою метою депутати внесли касовий апарат у залу, поки не відомо.

    У коментарях під постом вчинок нардепів засудили. Деякі користувачі припустили, що скоро дійде до того, що депутати у такий спосіб будуть перекидати наркотичні речовини через кордон.

    До слова, нардепи Тищенко та Гео Лерос влаштували «танці» у Верховній Раді

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    Теги: Верховна Рада депутат охорона Андрій Ніколаєнко
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    Нардепи Ніколаєнко та Волинець влаштували шоу з касовим апаратом (відео)