Нардепи Ніколаєнко та Волинець влаштували шоу з касовим апаратом (відео)

Охоронці перегородили вхід до сесійної зали депутату Ніколаєнку

Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу Ради касовий апарат, але його не пускала охорона. Про це повідомила журналістка Христина Бердинських у Facebook.

Оскільки охоронці перегородили дорогу депутату до зали, він просто взяв і перекинув касовий апарат нардепу Михайлу Волинцю. «Дивіться, чого не пустили. А тепер, чого мене не пускаєте?», – сказав Ніколаєнко і вже вільно пройшов до сесійної зали. З якою метою депутати внесли касовий апарат у залу, поки не відомо.

У коментарях під постом вчинок нардепів засудили. Деякі користувачі припустили, що скоро дійде до того, що депутати у такий спосіб будуть перекидати наркотичні речовини через кордон.

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