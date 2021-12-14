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    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)

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    Офісу президента відгородили від людей ялинками, каруселями та ковзанкою - Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Офісу президента відгородили від людей ялинками, каруселями та ковзанкою
    фото Андрій Якобчук/Facebook

    У сесійній залі вже прикрасили дві ялинки біля трибуни

    До Нового року ще два тижні, але на Банковій та у Верховній Раді приготування йде повним ходом. Так, для народних депутатів у сесійній залі вже прикрасили дві ялинки біля трибуни. Іграшки обрали у жовтих та синіх кольорах. Відповідні фото опублікували Ян Доброносов та Андрій Якобчук у Facebook.

    Довкола Офісу президента теж кипить робота. Його завбачливо відгородили від людей ялинками, каруселями та ковзанкою. У разі, якщо громадяни захочуть попротестувати і тісніше поспілкуватися з владою, їм доведеться спочатку здолати святкові перешкоди. Щоправда, саме поява святкових атрибутів здатна спровокувати суспільство на протести проти влади. Так сталося у 2013 році, коли розігнали акцію протестів заради встановлення новорічної ялинки на Майдані.

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    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)

    Як раніше повідомлялося, під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель.

    Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

    2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

    Теги: Верховна Рада свята ярмарок ялинка робота Офіс президента
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    Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)