Обурений депутат порадив владі видавати тисячу за вакцинацію квитками на «Квартал 95» (відео)

Політик різко розкритикував владу за небажання надати реальну підтримку населенню під час пандемії

Народний депутат від ВО «Батьківщиа» Сергій Власенко вважає те, яким чином влада організовує «роздачу» людям «тисячі за вакцинацію» (програма «єПідтримка») «абсурдом та знущанням». Про це нардеп заявив під час дискусії із міністеркою економіки України Юлією Свириденко в ефірі токшоу «Свобода слова».

Членкиня уряду зазначила, що грошове заохочення за вакцинацію насправді запроваджується не для бездумного роздавання грошей, яке може спричинити зростання інфляції, а заради стимуляції попиту у певних галузях вітчизняної економіки. Її коментар помітно обурив нардепа Власенка.

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«Це абсурдна ситуація. Дають гроші людям і кажуть, що це допомога при вакцинації, але це насправді не для людей, а для стимулювання попиту в окремих, в окремо взятих галузях. Знаєте, я ж кажу, вже такий жарт ходить серед людей, що кажуть: «та краще би вже віддали квитками на «95 квартал», і було би чесніше як мінімум», – наголосив нардеп.

Власенко додав, що в той час, як інші держави намагаються допомагати своєму населенню пережити скрутні часи, даючи прямі гроші бізнесу та застосовуючи інші важелі, українська влада лише продовжує душити людей новими податками.

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.

Також нагадаємо, з 9 грудня три банки почали випускати віртуальні картки для проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку». Саном на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

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