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    Під Раду знову вийшли антивакцинатори та підприємці (фото)

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    Під Радою мітингують підприємці - Під Раду знову вийшли антивакцинатори та підприємці (фото)
    Під Радою мітингують підприємці
    фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Негода не стала на заваді протестувальникам

    У вівторок, 14 грудня, біля будівлі Верховної Ради України відбувається акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

    Попри холодну дощову погоду, під парламентом зібралося кілька сотень протестувальників.

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    Мітинг ФОПів під Радою. Фото: Ян Доброносов/Facebook
    Мітинг ФОПів під Радою. Фото: Ян Доброносов/Facebook
    Мітинг ФОПів під Радою. Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Крім підприємців, під Раду вийшли також антивакцинатори. Їх набагато менше, ніж ФОПів. Учасники протесту проти обов’язкової вакцинації збираються біля пам’ятника Ватутіну.

    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

    На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

    Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять підприємці, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низку законопроєктів.

    Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.

    Теги: Верховна Рада Київ бізнес протести у Києві вакцинація
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    Під Раду знову вийшли антивакцинатори та підприємці (фото)