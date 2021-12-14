До об’єднання Разумкова примкнула «слуга» Шпак

Любов Шпак народна депутатка від «Слуги народу» з Черкас

Шпак голосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера

До міжфракційного депутатського об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика» приєдналася депутатка від «Слуги народу» Любов Шпак. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков.

Любов Шпак – народна депутатка від «Слуги народу» з Черкас. Голова підкомітету Ради з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Раніше була на посаді ректора у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Шпак голосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Нагадаємо, що 30 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради України нардеп від партії «Слуга народу» Роман Соха заявив про свій вихід із парламентської фракції цієї політичної сили.

Раніше «слуги» виключили з парламентської фракції опального нардепа Артема Дмитрука.

Нагадаємо, у листопаді у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Як стало відомо із засідання Ради, об'єднання налічуватиме 24 нардепи.

До слова, сьогодні опального «слугу» Дмитрука, який вирішив примкнути до Разумкова, офіційно вигнали з фракції.

Раніше повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього мали увійти 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.