Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список)

Жодного пленарного засідання не відвідали дев'ятеро обранців

У Верховній Раді є група нардепів, які з 24 лютого ігнорували абсолютно всі засідання парламенту (більшість вдало виїхали за кордон до війни). Вони не відвідали жодного пленарного засідання, пише «Слово і діло».

«Аби позбавити посіпак Кремля мандатів, є законні підстави та моя постанова про це! Було б бажання», – пропонує нардеп Олексій Гончаренко.

Список прогульників:

Олег Волошин

Юрій Солод

Тарас Козак

Наталія Королевська

Ренат Кузьмін

Вадим Столар

Федір Христенко

Андрій Деркач

Віктор Медведчук

«Останній у Раді вже й не з‘явиться. Давайте вчинимо так само із рештою героїв у списку, а також витремо з парламенту пляму під назвою ОПЗЖ», – пропонує нардеп.

У цьому списку єдиним не ОПЗЖ-шником є позафракційний депутат Андрій Деркач. Засідання парламенту він не відвідує зі зрозумілих причин – у червні СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГРУ Росії, до складу якої входив Деркач. Пізніше правоохоронці оголосили Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Його заочно заарештували та оголосили у розшук.

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук насправді перестав відвідувати парламент ще до початку повномасштабної війни – перебував під домашнім арештом. Згодом, як ми пам'ятаємо, Медведчук втік з-під арешту, був затриманий СБУ і деякий час провів у СІЗО, перш ніж його обміняли на українських військових. Наразі Медведчук, зважаючи на все, перебуває в Росії і до Верховної ради точно не прийде.

Тарас Козак втік з України ще навесні 2021 року після того, як йому та Медведчуку оголосили про підозру у держзраді.

Вадим Столар до початку війни виїхав з України: за даними розслідування УП, він мешкає на Лазурному березі Франції. У парламенті депутат, звісно, не з'являється.

Жодного разу не з'явився у парламенті з 24 лютого Олег Волошин. За інформацією ЗМІ, він за десять днів до вторгнення залишив Україну. Так само вчинив і його колишній колега по фракції Федір Христенко.

Крім того, жодного «воєнного» засідання Верховної ради не відвідав Ренат Кузьмін. Йому у жовтні повідомили про підозру у державній зраді.

Подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод на початку лютого, за даними ЗМІ, виїхали з країни – своїх депутатських обов'язків вони не виконують.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд зобов‘язав генерального прокурора Андрія Костіна порушити кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення народною депутаткою від фракції «Слуги народу» Іриною Аллахвердієвою.