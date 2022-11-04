Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список)
«Допоможіть мені анулювати їхні мандати!» 
фото: Слово і діло

Жодного пленарного засідання не відвідали дев'ятеро обранців

У Верховній Раді є група нардепів, які з 24 лютого ігнорували абсолютно всі засідання парламенту (більшість вдало виїхали за кордон до війни). Вони не відвідали жодного пленарного засідання, пише «Слово і діло».

«Аби позбавити посіпак Кремля мандатів, є законні підстави та моя постанова про це! Було б бажання», – пропонує нардеп Олексій Гончаренко.

Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список) фото 1

Список прогульників:

  • Олег Волошин
  • Юрій Солод
  • Тарас Козак
  • Наталія Королевська
  • Ренат Кузьмін 
  • Вадим Столар 
  • Федір Христенко
  • Андрій Деркач
  • Віктор Медведчук

«Останній у Раді вже й не з‘явиться. Давайте вчинимо так само із рештою героїв у списку, а також витремо з парламенту пляму під назвою ОПЗЖ», – пропонує нардеп. 

У цьому списку єдиним не ОПЗЖ-шником є позафракційний депутат Андрій Деркач. Засідання парламенту він не відвідує зі зрозумілих причин – у червні СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГРУ Росії, до складу якої входив Деркач. Пізніше правоохоронці оголосили Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Його заочно заарештували та оголосили у розшук.

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук насправді перестав відвідувати парламент ще до початку повномасштабної війни – перебував під домашнім арештом. Згодом, як ми пам'ятаємо, Медведчук втік з-під арешту, був затриманий СБУ і деякий час провів у СІЗО, перш ніж його обміняли на українських військових. Наразі Медведчук, зважаючи на все, перебуває в Росії і до Верховної ради точно не прийде.

Тарас Козак втік з України ще навесні 2021 року після того, як йому та Медведчуку оголосили про підозру у держзраді.

Вадим Столар до початку війни виїхав з України: за даними розслідування УП, він мешкає на Лазурному березі Франції. У парламенті депутат, звісно, не з'являється.

Жодного разу не з'явився у парламенті з 24 лютого Олег Волошин. За інформацією ЗМІ, він за десять днів до вторгнення залишив Україну. Так само вчинив і його колишній колега по фракції Федір Христенко.

Крім того, жодного «воєнного» засідання Верховної ради не відвідав Ренат Кузьмін. Йому у жовтні повідомили про підозру у державній зраді.

Подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод на початку лютого, за даними ЗМІ, виїхали з країни – своїх депутатських обов'язків вони не виконують.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд зобов‘язав генерального прокурора Андрія Костіна порушити кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення народною депутаткою від фракції «Слуги народу» Іриною Аллахвердієвою.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Монако депутат Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія змушена миритися з поразкою у війні
Нардеп Гончаренко відповів на нові ядерні погрози рашиста Медведєва
2 листопада, 07:12
Голосування щодо Рабіновича і Васильковського заплановане на 3 листопада
Багатоходівка Банкової. Нардепи Рабінович та Васильковський сьогодні втратять мандати
Вчора, 11:35
Дарувальником Аллахвердієвої був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки
Подарунки на 20 млн грн: суд зобов’язав відкрити справу проти нардепки
Вчора, 19:20

Політика

Заборона творчої діяльності росіян: Зеленський відреагував на петицію
Заборона творчої діяльності росіян: Зеленський відреагував на петицію
Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список)
Нардепи-прогульники: хто за вісім місяців жодного разу не прийшов у Раду (список)
Коли гаранти Будапештського меморандуму виконають свої зобов’язання: пояснення посла
Коли гаранти Будапештського меморандуму виконають свої зобов’язання: пояснення посла
В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон
В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон
Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву
Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
185K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
69K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
67K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
55K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
42K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту