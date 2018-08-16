Нардепи Шахов та Мосійчук влаштували жорстку бійку в прямому ефірі



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Депутати посварилися через гей-парад

Народні депутати Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов («Наш край«) влаштували бійку в прямому ефірі телеканалу «Прямий».

Сутичка почалась зі слів Шахова про те, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Після цього Ігор Мосійчук піднявся зі свого місця і почав вимагати вибачень від Шахова.

Спочатку між політиками відбулася словесна перепалка, під час якої Мосійчук сказав Шахову, що партії «Наш край», яку той представляє, треба визначитися: «Не будьте напіввагітні. Не можна бути в опозиції тільки до уряду і представляти Адміністрацію президента. Ви виглядаєте дуже смішно».

«По гей-парадах не ходіть і будьте чоловіком», - відповів Шахов Мосійчуку, після чого той заявив, що жодного разу не був на гей-параді і зажадав від свого опонента вибачень, назвавши його «базарною бабою».

Обмінявшись взаємними образами, нардепи влаштувати бійку просто у студії «Прямого». Шахов штовхнув Мосійчука, той впав на підлогу. Піднімаючись, Мосійчук почав бити Шахова тростиною.

Згодом сутичка народних обранців продовжилась, проте вже у ліфті офісу телеканалу.

Нагадаємо, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук напав у студії каналу NewsOne на депутата БПП Сергій Лещенка.

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук вважає «психічно хворими» представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Зазначимо, Олег Ляшко, лідер партії, від якої Мосійчук обрався депутатом Верховної Ради, у 2010 році сам опинився у центрі гей-скандалу. Тоді з’явилося відео, де людина, схожа на Ляшка, зізнається в отриманні преференцій в обмін на надання чоловіку на ім’я Боря послуг сексуального характеру. Сам лідер звинувачував розповсюджувачів відео у чорному піарі, саме відео він називав фальшивим.

Нагадаємо, нещодавно Олег Ляшко оженився.