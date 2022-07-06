Нардепу-зраднику Ковальову оголошено про підозру

Колаборанту загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна

Генеральний прокурор України повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Як зазначається у повідомленні, у квітні відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

«У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – «уряді Херсонської області», – зазначили у ДБР.

Також народний депутат 8 червня на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

Окупаційна влада у Херсонській області створила так званий «уряд». Ексдепутат партії «Слуга народу» і колаборант Олексій Ковальов отримав там «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства».