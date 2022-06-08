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    Політика

    «Слуга народу» відреагувала на співпрацю нардепа Ковальова з окупантами

    Фракція звернулась&nbsp;до Генпрокуратури та СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу - «Слуга народу» відреагувала на співпрацю нардепа Ковальова з окупантами

    Фракція звернулась до Генпрокуратури та СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу

    фото з відкритих джерел

    Колишні колеги Ковальова закликають ВРУ позбавити його мандату

    «Слуга народу» заликає Верховну Раду позбавити Олексія Ковальова мандату народного депутата України. Про це йдеться у заяві фракції та партії.

    «Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо. Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше – членством у фракції «Слуга народу», – йдеться у заяві.

    Фракція звернулась до Генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

    «Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після «наради» в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні», – додають нардепи.

    «Слуга народу» вирішила:

    • звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства;
    • звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства;
    • звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України.

    «Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно – немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду. Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-1 Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ», – пише у заяві.

    Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні,продовжує співпрацювати з окупантами.

    Згодом кримінальне провадження щодо нього відкрило Державне бюро розслідувань.

    Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

    У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

    Теги: росія окупанти депутат війна Україна партія Слуга народу окупація #stoprussia
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    «Слуга народу» відреагувала на співпрацю нардепа Ковальова з окупантами