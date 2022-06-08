«Слуга народу» відреагувала на співпрацю нардепа Ковальова з окупантами
Фракція звернулась до Генпрокуратури та СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу
Колишні колеги Ковальова закликають ВРУ позбавити його мандату
«Слуга народу» заликає Верховну Раду позбавити Олексія Ковальова мандату народного депутата України. Про це йдеться у заяві фракції та партії.
«Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо. Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше – членством у фракції «Слуга народу», – йдеться у заяві.
Фракція звернулась до Генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.
«Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після «наради» в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні», – додають нардепи.
«Слуга народу» вирішила:
- звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства;
- звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства;
- звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України.
«Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно – немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду. Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-1 Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ», – пише у заяві.
Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні,продовжує співпрацювати з окупантами.
Згодом кримінальне провадження щодо нього відкрило Державне бюро розслідувань.
Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.
У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.