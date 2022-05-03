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    «Слугу» Ковальова, який втік на окуповану Херсонщину, вигнали із фракції

    Олексій&nbsp;Ковальов раніше зазначав, що &laquo;не зраджував інтересів держави&raquo; і &laquo;в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу&raquo; - «Слугу» Ковальова, який втік на окуповану Херсонщину, вигнали із фракції
    Олексій Ковальов раніше зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу»
    фото: my.ua

    Нардеп пояснив, що вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.

    Депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, виключили із фракції «Слуга народу». Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

    Раніше «слуги народу» назвали поведінку Ковальова «несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції» та зазначили, що вона «викликає підозру у здійсненні ним державної зради».

    28 квітня пропрезидентська партія звернулася до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом «ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами».

    Нагадаємо, Ковальов був обраний нардепом за 186 округом у Херсонській області. У грудні минулого року стало відомо, що Ковальов придбав «4 канал», який належав Дмитру Добродомову. Наступного дня він задекларував купівлю телеканалу як «подарунок від батьків».

    Після вторгнення Росії в Україну Ковальов повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес. У коментарі журналістам він божився, що з окупаційною владою не співпрацює. 12 квітня, за словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові.

    Наприкінці квітня «Слуга народу» у Верховній Раді призупинила членство Ковальова у фракції та звернулася до генерального прокурора і голови Служби безпеки України щодо порушення справи для розслідування обставин його перебування на тимчасово захопленій ворогом частині Херсонської області.

    Сам Ковальов раніше у коментарі «Схемам» зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

    Окрім того він наголошує, що не має доступу до секретних даних, тому «не знає, що саме може повідомити російським військам».

    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна бізнес Херсонщина Україна окуповані території партія Слуга народу окупація #stoprussia
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    «Слугу» Ковальова, який втік на окуповану Херсонщину, вигнали із фракції