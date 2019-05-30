«Народний фронт» не буде голосувати за відставку Гройсмана



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Під час інавгурації Зеленського Гройсман сидів поруч з Яценюком Фото: сайт Верховної Ради

В партії Яценюка хочуть, щоб хоча б якась інституція у країні працювала стабільно

Фракція «Народного фронту» не голосуватиме за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомила Вікторія Сюмар.

За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.

«Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні перемовини із Міжнародним валютним фондом...це може призвести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна інституція у країні має залишатися», — сказала Сюмар.

Також відставку не підтримає фракція Блок Петра Порошенка.

Сьогодні в порядку денному парламенту стоїть питання про відставку Гройсмана.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня Гройсман і Яценюк вирішили не об’єднуватись і тому підуть на вибори окремо.

Джерело: Громадське