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    Політика

    «Народний фронт» не буде голосувати за відставку Гройсмана

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    Під час інавгурації Зеленського Гройсман сидів поруч з Яценюком - «Народний фронт» не буде голосувати за відставку Гройсмана
    Під час інавгурації Зеленського Гройсман сидів поруч з Яценюком
    Фото: сайт Верховної Ради

    В партії Яценюка хочуть, щоб хоча б якась інституція у країні працювала стабільно

    Фракція «Народного фронту» не голосуватиме за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомила Вікторія Сюмар.

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    За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.

    «Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні перемовини із Міжнародним валютним фондом...це може призвести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна інституція у країні має залишатися», — сказала Сюмар.

    Також відставку не підтримає фракція Блок Петра Порошенка.

    Сьогодні в порядку денному парламенту стоїть питання про відставку Гройсмана.

    Нагадаємо, в кінці минулого тижня Гройсман і Яценюк вирішили не об’єднуватись і тому підуть на вибори окремо. 

    Джерело: Громадське

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    Володимир Гройсман Народний фронт Вікторія Сюмар
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