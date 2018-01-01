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    «Народний фронт» разом з БПП підтримає призначення Смолія на пост глави Нацбанку

    За кандидатуру Смолія вже висловилися дві фракції
    Фракція «Народний фронт» підтримає кандидатуру Якова Смолія на пост голови Національного банку України замість Валерії Гонтаревої. Про це повідомив член фракції Павло Пинзеник після зустрічі НФ зі Смолієм у вівторок, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Вирішили підтримати кандидатуру Смолія, але попередньо заслухати
    • Сьогодні, 17:09
    • Розсилка
    Яків Смолій
    Яків Смолій

    За кандидатуру Смолія вже висловилися дві фракції

    Фракція «Народний фронт» підтримає кандидатуру Якова Смолія на пост голови Національного банку України замість Валерії Гонтаревої. Про це повідомив член фракції Павло Пинзеник після зустрічі НФ зі Смолієм у вівторок, передає видання «Інтерфакс-Україна».

    «Вирішили підтримати кандидатуру Смолія, але попередньо заслухати звіт Гонтаревої», - заявив він.

    Нагадаємо, 26 лютого фракція «Блок Петра Порошенка» на вечірньому засіданні заслухала програму діяльності Нацбанку до 2020 року, яку представив кандидат на посаду голови НБУ Яків Смолій та вирішила підтримати його кандидатуру.

    Нагадаємо, що 22 лютого голова ВР Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада 1 березня розгляне питання звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку та призначення на неї Якова Смолія.

    Раніше, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

    Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт». 

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