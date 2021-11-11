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    Нардепу, який показав Зеленському середній палець, вручено підозру

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    Депутату Гео Леросу вручили підозру&nbsp;у&nbsp;дворі будинку, де він мешкає - Нардепу, який показав Зеленському середній палець, вручено підозру
    Депутату Гео Леросу вручили підозру у дворі будинку, де він мешкає
    фото: leros.geo / Facebook

    Депутат заявив, «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя

    Народний депутат Гео Лерос повідомив, що у дворі будинку, де він мешкає, йому вручають підозру. Про це нардеп написав у Facebook.

    За його словами, на місці перебувають співробітники прокуратури та ДБР. Лерос зазначив, що зараз чекає адвоката.

    «Справ на мене сфабрикували багато, це ні для кого не секрет. «Інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя. Трансформація Зеленського в Лукашенка відбувається дуже швидко», – написав нардеп.

    Депутат заявив, що підозра зумовлена тим, що нещодавно він із трибуни парламенту показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.

    «Зеленський намагається мене показово покарати перед усіма для того, щоб ніхто далі не перечив», – сказав Лерос.

    До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

    Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

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    Теги: депутат політика слідство Володимир Зеленський президент Гео Лерос
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    Нардепу, який показав Зеленському середній палець, вручено підозру