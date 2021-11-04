Лерос у Раді показав середній палець Зеленському (відео)

Емоційний виступ нардепа зупинив Стефанчук

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

Лерос заявив, що президент може «скільки завгодно налаштовувати проти нього правоохоронні органи, клепати справи».

«Я не боюся казати правду. .. Ви – головний зрадник у країні», – заявив нардеп.

Емоційний виступ Лероса перервав головуючий Руслан Стефанчук. Після того, як нардепу вимкнули мікрофон, він показав нецензурний жест у бік президента. Зазначимо, біля очільника держави сидів також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше Лерос заявив, що йому планують вручити «якусь сфабриковану підозру».

Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій підняли плакати із запитаннями до президента.

Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.