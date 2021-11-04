  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Лерос у Раді показав середній палець Зеленському (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лерос у Раді показав середній палець Зеленському (відео)
    скріншот відео

    Емоційний виступ нардепа зупинив Стефанчук

    Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

    Лерос заявив, що президент може «скільки завгодно налаштовувати проти нього правоохоронні органи, клепати справи».

    «Я не боюся казати правду. .. Ви головний зрадник у країні», – заявив нардеп.

    Емоційний виступ Лероса перервав головуючий Руслан Стефанчук. Після того, як нардепу вимкнули мікрофон, він показав нецензурний жест у бік президента. Зазначимо, біля очільника держави сидів також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Раніше Лерос заявив, що йому планують вручити «якусь сфабриковану підозру».

    Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій підняли плакати із запитаннями до президента.

    Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

    Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Теги: депутат жест Руслан Стефанчук Гео Лерос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лерос у Раді показав середній палець Зеленському (відео)