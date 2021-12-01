Звіт президента, переворот на Майдані та санкції проти Білорусі. 1 листопада за хвилину

Зеленський під час традиційного послання до Верховної Ради анонсував низку змін, Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти Білорусі

Економічний паспорт, множинне громадянство та діалог із Росією: про що говорив Зеленський

1 грудня президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

У своєму виступі глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам. Також анонсував українську авіакомпанію, приділив увагу питанню диджиталізації і заявив про запровадження економічного паспорта українців.

Подарунок Коломойському? Нардеп пояснив справжню мету множинного громадянства

Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність».

«День перевороту». На Майдані почалася акція протесту

Сьогодні, о 19:00, на Майдані Незалежності у центрі Києва розпочалася мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот». На віче вже вийшли кілька тисяч людей. Також поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.

Держбюджет-2022: що змінив уряд до другого читання

Кабінет міністрів України сьогодні повернув парламенту доопрацьований проєкт закону про державний бюджет, де збільшив доходну та видаткову частину держбюджету-2022. Законопроєкт готовий до другого читання.

Кабмін збільшив доходну частину на 55 мільярдів гривень до 1,322 трлн грн, у тому числі доходи за загальним фондом – збільшено на 78 млрд грн до 1,181 трлн грн. Видаткову частину збільшено на 56 млрд грн – до 1,497 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – на 50 млрд грн.

Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах

Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року. Відповідні постанови буди підтримані на засіданні парламенту.

Згідно з постановою №6226, за яку проголосували 280 народних депутатів, відбудуться позачергові вибори Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

Цього ж дня пройдуть позачергові вибори Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.

ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій

Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк. Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності.

Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський

Засідання Конституційного суду для складання присяги суддями, призначеними президентом Володимиром Зеленським, будуть скликані після припинення повноважень або звільнення з посад суддів, призначених у період із 2013 до 2018 року, мовиться в рішенні, розміщеному на сайті суду за результатами засідання 30 листопада.

Президентка Єврокомісії заговорила про обов'язкову Covid-вакцинацію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзу. Про це вона сказала на брифінгу у Брюсселі.