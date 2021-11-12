Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському

Дії ДБР обурили опонентів президента Зеленського

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест, який він у Раді продемонстрував президенту Володимиру Зеленському.

Такі дії ДБР обурили користувачів соціальних мереж. Зокрема, дехто з них пригадав, що такий же жест раніше демонстрував і сам президент Зеленський.

Нагадаємо, коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.