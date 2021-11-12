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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському

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    Креатив від інтернет-жартівників - Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Креатив від інтернет-жартівників

    Дії ДБР обурили опонентів президента Зеленського

    Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест, який він у Раді продемонстрував президенту Володимиру Зеленському.

    Такі дії ДБР обурили користувачів соціальних мереж. Зокрема, дехто з них пригадав, що такий же жест раніше демонстрував і сам президент Зеленський.

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському

    Нагадаємо, коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

    Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

    Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

    Теги: Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Гео Лерос
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському